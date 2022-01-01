Мусорный коллапс. В Петербурге перестали вывозить отходы

Петербуржцев ожидает мусорный коллапс вместо праздничного настроения, уверены эксперты и депутаты местного Заксобрания. Испортить впечатление от новогодних каникул рискуют невывезенные горы бытовых отходов, которые скопятся после начала действия мусорной реформы. В начале своего губернаторского срока Александр Беглов обещал ускорить переход на новые правила утилизации мусора.

В конце декабря 2021 года депутаты фракции «СР — За правду» в ЗакСе обратились к губернатору с просьбой продлить так называемый переходный период к реформе до конца марта 2022 года. Согласно изменениям, вся цепочка обращения с мусором (от сбора до утилизации) передается под контроль единого регионального оператора. Но местные управляющие компании и ТСЖ не успели заключить с ним договоры.

«В Санкт-Петербурге таким юридическим лицом стала компания "Невский экологический оператор" (далее — НЭО). По информации, полученной от председателей ТСЖ и ЖСК, они оказались в непростой ситуации», — отмечается в обращении депутатов.

Депутаты подчеркивают, что тарифы стали известны только в первой декаде декабря 2021 года, поэтому очень многие не успели заключить договоры с НЭО.

«Коммуникация с НЭО затруднена, телефоны ее сотрудников перегружены. В результате договорная кампания практически провалена. И это при том, что информация о резко возросших тарифах вызывают вопросы со стороны жителей, которые они направляют председателям ТСЖ и ЖСК», — говорится в обращении.

Опасения парламентариев подтвердила руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» Алла Бредец: по ее словам, риск мусорного коллапса есть. Горожане уже сталкивались с ним несколько лет назад, когда Петербург, Севастополь и Москва получили отсрочку до введения федерального закона в действие. Увы, но оттягивание так и не помогло выработать конкретную стратегию и наладить механизмы работы к началу 2022 года: все закончилось обсуждением тарифов, но не более.

«Ни одному из регионов РФ безболезненно пройти через данное решение не удалось. Я думаю, что Петербург не будет исключением. Очень тяжко, что это совпадет с новогодними праздниками и жители, мне кажется, не напрасно опасаются гор мусора. Несмотря на то, что плата за вывоз мусора будет увеличена с 1 января», — отмечает Бредец.

Невские Новости / Дарья Коваленок

Ситуация серьезная: нынешняя, давно отлаженная схема вывоза мусора частично разрушится. Договоры с перевозчиками будут расторгнуты и перезаключены с регоператором, но столь короткого срока для этого не хватит — уже 1 января новый правила начнут действовать. Нелицеприятные и дурнопахнущие последствия поспешного решения петербуржцы рискуют наблюдать через несколько дней у своих парадных.

Подобного сценария можно было избежать, если бы раньше в Смольном ответственнее отнеслись к мусорной реформе. Увы, ни один из двух уполномоченных комитетов со своей работой не справился, напоминает Бредец.

«То, что ЗакС обратился для получения отсрочки — во-первых, это нужно было сделать значительно раньше. Во-вторых, у региона было достаточно времени, просто изначально все это было в ведомстве Комитета по благоустройству — он не совсем справился. Поэтому осенью запоздалым решением вопрос был отдан Комитету природопользования. И у них тоже не все пошло гладко. По сути мы имеем то, что мы имеем», — заключила эксперт.

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