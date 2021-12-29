Политолог Журавлев: Зеленский только ужесточает кризис на Украине блокировкой каналов

Санкции против оппозиционных украинских телеканалов — это крайняя мера, которая не приводит ни к чему, кроме ужесточения политического противостояния. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, ограничительные меры в отношении СМИ — это жест безысходности. Власть демонстрирует неспособность к дискуссии, и вместо этого просто «нажимает на кнопку», чтобы показать, кто здесь главный. Простые украинцы не заметят изменений, а вот оппозиция будет относиться к бывшему артисту «Квартала 95» с еще большей злобой, передает телеканал «360».

«Эффективная информационная политика — это борьба с противником. Это аргументация или какие-то эмоциональные вещи… То, что воздействует на зрителя. А выключение кнопки не на зрителя воздействует, а на канал. Это происходит тогда, когда терять уже нечего, но хочется еще немножко побыть начальником», — объяснил Дмитрий Журавлев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трех юридических лиц, контролирующих крупные оппозиционные телеканалы. Никакого объяснения своему поступку политик давать не стал.