Украинки взбунтовались против приказа о постановке беременных женщин на учет в ВСУ

Сотни тысяч женщин на Украине приказом Минобороны обязали встать на воинский учет из-за якобы угрозы «вторжения России». Об этом сообщает издание DW. Отныне отметиться в военкомате должны не только представительницы технических и инженерных профессий. Список пополнили еще порядка 100 профессий, среди которых много творческих: журналисты, музыканты, театралы и искусствоведы. Также в резерве украинской армии окажутся юристы, бухгалтеры и соцработники.

Постановление касается женщин от 18 до 60 лет. Перед тем как оказаться в запасе, каждая пройдет проверку на профпригодность и медкомиссию. При этом наличие мужа и детей или даже беременность не являются уважительным поводом для уклонения от статуса военнообязанной.

В военкоматах утверждают, что речь идет только о постановке на учет, а не призыве в ряды украинской армии. Однако в случае возникновения военного конфликта если не все, то многие «годные» для службы женщины пополнят ряды ВСУ.

Приказ Минобороны ожидаемо вызвал волну негодования среди жителей Украины. Так, в Сети активно распространяется видеозапись, где женщина на пальцах объясняет свое отношение к власти — показывает средний палец и красноречиво говорит: «Вот вам».

«Землю продали, нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского я отстаивать не собираюсь», — возмутилась героиня ролика.

С критикой на военачальников обрушились и в Верховной раде. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива иронично напомнил о некомпетентности украинской власти. Мол, в век высоких технологий, при наличии современного вооружения, ВСУ «копают противотанковые рвы» и призывают на службу женщин.

«Это все что нужно знать об этих проходимцах, аферистах, которые сегодня себя называют украинской властью. Не забывайте, что министр обороны [Алексей] Резников в 2017 году организовывал песенные конкурсы в городе Киеве», — усмехнулся нардеп.

Депутат Верховной Рыды и ветеран АТО Илья Кива раскритиковал руководство министерства обороны Украины. pic.twitter.com/O3u893vUGY — Сергей из Киева. (@SergUA63) December 24, 2021

А вот украинским женщинам тем временем не до смеха. В Минобороны назначили штраф за уклонение от воинского учета — от 510 до 850 гривен (1,4-2,3 тыс. рублей), если это происходит первый раз, и от 850 до 1 700 гривен (2,3-4,5 тыс. рублей) за повторное уклонение. Организациям, которые способствуют подобному поведению, положен штраф от 5 100 до 8 500 гривен (13,7-23 тыс. рублей).