Юрист из Петербурга Мирзоев назвал «подарком» Путину свой отказ от иска к Деду Морозу

Петербургский юрист Игорь Мирзоев принял решение отказаться от иска к Деду Морозу в качестве «подарка» президенту России Владимиру Путину.

Суд Великого Устюга зарегистрировал гражданский иск Мирзоева к АО «Дед Мороз». Адвокат просил выдать ему подарки за 23 года жизни и исполнить мечты, а заодно выплатить моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

«Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб», — написал молодой человек у себя «ВКонтакте».

Дело в том, что ранее Владимир Путин выразил желание стать защитником волшебника. После этого Мирзоев заявил о готовности встретиться с российским лидером лично.