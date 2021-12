Белый дом попытался замять слова Байдена об отсутствии в США плана по борьбе с COVID-19

Президент США Джо Байден, который годом ранее в своей предвыборной программе обещал остановить распространение COVID-19, заявил, что никакого «федерального решения нет», призвав штаты сами решать свои проблемы, сообщает Post Millennial.

Напомним, что во время борьбы за президентское кресло он нередко критиковал Дональда Трампа, который был его оппонентом, за предоставление широкой автономии штатам самим определять эпидемиологические запреты.

Неоднозначное заявление вызвало бурю негодования в американском сегменте Сети, так как многие восприняли эту новость, как полное отсутствие у Байдена серьезных планов на решение одной из самых острых проблем в стране — распространение пандемии коронавируса.

Издание пишет, что вскоре Белый дом попытался замять скандал, опубликовав в Twitter «опровержение» слов президента, перечисляя материальные и трудовые ресурсы, которые будут распределяться из федерального центра, включая медперсонал и запас масок.

The Biden-Harris Administration is making sure states have what they need to tackle COVID including:

- 1,000 additional doctors and nurses

- stockpiling millions of gowns, gloves, masks, and ventilators

- adding vaccine and booster capacity



And more.