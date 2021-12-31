Боевик «Гранит» оказался для российских зрителей интереснее новой «Матрицы»

Интерес жителей РФ к картине режиссера Дениса Нейманда «Гранит», которая рассказывает о рискованной спецоперации российских инструкторов в Мозамбике, виден невооруженным глазом. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился политолог и журналист Юрий Светов.

Эксперт обратил внимание, что о фильме он слышал задолго до громкой премьеры на канале НТВ («Гранит» дебютировал на телеэкранах 28 декабря). Цифры говорят сами за себя: трейлер картины на YouTube посмотрело на несколько тысяч человек больше, чем трейлер новой «Матрицы» Ланы Вачовски.

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Юрий Светов объяснил, что столь высокий интерес к приключенческому боевику говорит о том, насколько это «животрепещущий вопрос» для российского зрителя.

«Средствами искусства пытаются показать сугубо положительную роль этих людей, которые в Африке или каких-то других странах проявляют себя и жертвуют собой. Мы, конечно, с опозданием занялись этим вопросом, нужно было это сделать раньше. Сначала позволили, чтобы нас там изобразили исчадиями ада, а потом показываем объективную картину. Это животрепещущая тема для россиян, о ней будут говорить, и писать, и снимать фильмы», — заявил политолог.

По сюжету фильма один из российских инструкторов по прозвищу «Гранит», который обучает военных армии Судана, уезжает в Мозамбик для спасения невинных людей от боевиков. На фоне массовых преступлений террористических группировок перед зрителями разворачивается настоящая национальная драма.

О том, с каким известным западным фильмом сравнил «Гранит» адвокат и общественный деятель Янис Юкша, «Политика Сегодня» писала ранее.