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Немецкий кабмин выступил за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины

Политика
Немецкий кабмин выступил за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины

Правительство Германии поддерживает разрешение напряженности с Украиной дипломатическим путем. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя кабмина Вольфганг Бюхнер.

Он высказался на фоне предстоящих переговоров между Россией и НАТО в сфере безопасности. Ожидается, что встреча пройдет в Женеве в начале января. Заместитель представителя правительства высказался по поводу урегулирования ситуации с Украиной.

«Есть ряд переговоров, которые сейчас предстоят... Ясно, что сейчас есть ряд дипломатических инициатив, и это соответствует также постоянно присутствовавшему желанию федерального правительства, чтобы этот конфликт был доведен до деэскалации дипломатическим путем», — пояснил Бюхнер на брифинге.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, почему Германия не вторит позиции США по поводу действий России в ситуации с Украиной. Берлин боится навлечь санкции Вашингтона, которые также ударят по немецкой стороне, передает слова политолога телеканал «360».

#украина #германия #правительство