Оперативники задержали депутата Тульской облдумы Александра Ермакова

Правоохранительные органы задержали депутата Тульской областной думы Александра Ермакова по подозрению в мошенничестве, сообщил TACC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе думы отметили, что прокомментируют ситуацию после официального обнародования информации. Ермаков – депутат Тульской областной думы седьмого созыва, а также заместитель председателя комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия».

Также депутат — почетный гражданин Суворовского района, имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «Меценат России» и другие награды. В настоящий момент все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.