Путин лично заехал за Лукашенко перед встречей в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Главы государств начали переговоры в Санкт-Петербурге в среду. Президент России лично заехал за Лукашенко перед встречей.

Ранее стало известно, что глава Белоруссии провел телефонные переговоры с российским лидером. Стороны обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге. Президенты также коснулись актуальных тем сотрудничества России и Белоруссии. Обсуждение затронуло, в частности, оборонную сферу.