Система QR-кодов начнет действовать в гипермаркетах Чувашии с 20 января

Власти Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов на территории республики на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Система начнет действовать с 20 января. При посещении гипермаркетов, которые продают продукты и промышленные товары, жители должны будут предоставлять сертификаты о завершенном цикле вакцинации или перенесенном заболевании, рассказали в пресс-службе региона. Изменения в указ внес глава республики Олег Николаев.

«Согласно изменениям в указе, допуск в гипермаркеты площадью торгового зала более 1 тысячи квадратных метров со смешанным ассортиментом будет осуществляться только по предъявлению QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (вместе с документом, удостоверяющим личность)», — отмечается в сообщении.

Эффективным средством защиты от заражения коронавирусной инфекцией остается вакцинация. Прививка также снижает риск развития осложнений и летального исхода.