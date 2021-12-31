Пандемия, выборы, отношения с Украиной. Главные итоги 2021 года в России

По сравнению с 2020 годом, когда российская экономика только начинала считать потери от пандемии коронавируса, а недалеко от российских границ Армения и Азербайджан вели «громкий разговор» о принадлежности Нагорного Карабаха, уходящий 2021-й год для федерального центра прошел относительно спокойно.

«Политика Сегодня» решила подвести итоги последних 12 месяцев и оценить, каких высот за это время добилась российская экономика, насколько серьезные перестановки произошли в Госдуме и стихли ли «бои» на отечественном коронавирусном фронте.

Пандемия и вакцинация

В этой части до полной «капитуляции» вируса COVID-19 все еще далеко, однако Москве и регионам удалось подготовить для этого благодатную почву. Достаточно вспомнить о том, что коллективный иммунитет россиян к концу года достиг 59,4%, о чем недавно заявлял президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции.

kremlin.ru / Администрация президента России

Впрочем, расслабляться пока рано. Глава государства призвал нарастить темпы вакцинации, чтобы ко второму кварталу 2022 года «добиться» коллективного иммунитета в 80%.

«У нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим [миллионов человек] сделали два укола. Но этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала – во втором квартале, мы достигнем этого уровня», — заявил Путин.

Призыв президента на встрече с представителями СМИ настолько благотворно повлиял на некоторых россиян, что за прошедшую с тех пор неделю от коронавируса вакцинировалось больше миллиона человек. Об этом в беседе с прессой рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Пока Испания, Австрия и другие европейские страны буквально тонут в протестах против антикоронавирусных мер, федеральному центру удается грамотно «разруливать» спорную ситуацию в свою сторону, обратил внимание руководитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов:

«Это один из важных итогов этого года, что российская власть умудряется вести тонкую игру, проходить "между Сциллой и Харибдой", не раздражать людей избыточными ограничениями. При этом борьба с пандемией, как и во всем мире, идет, больницы работают».

Фото предоставлено пресс-службой Госпиталя для ветеранов войн /

Выход из коронавирусного кризиса

Страшно вспомнить, сколько представителей малого бизнеса «полегло» в нелегкой схватке с первыми коронавирусными ограничениями 2020 года. Время и ситуация в других странах показали, что даже на фоне этого российскую экономику удалось удержать «на плаву»: рост ВВП под конец года составил около 4,5%, а среднемесячная зарплата по стране выросла на 9%.

Как известно, лучше всего обстановка оценивается «свысока», и в этом плане данные аналитиков Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research, CEBR) говорят сами за себя. Эксперты уверены, что с такими темпами роста Россия уже через 15 лет войдет в топ-10 мировых экономик. К тому моменту рубль станет одной из самых выгодных валют для инвестиций.

/ ПолитРоссия

Выборы в Госдуму

Самым громким политическим событием 2021 года политологи и другие эксперты единогласно признали прошедшие осенью выборы в Госдуму. Разыгравшаяся битва за российский парламент – отдельная тема для дискуссий, но один фактор нельзя упускать из вида даже при беглом анализе: впервые с III парламентского созыва 1999 «года выпуска», думскую «четверку» потеснила пятая партия – «Новые люди».

Пандемия и здесь оставила свой след: многие представители политических сил строили предвыборную программу на борьбе с COVID-19. В будущем эта тенденция на «политизацию» коронавируса никуда не исчезнет, убежден председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«Безусловно, эта проблема точно не разрешена, и она дальше будет влиять на все политические процессы с точки зрения повестки, форматов, предвыборных дискуссий и обсуждения различных мер по борьбе с пандемией», — объяснил эксперт.

Пожалуй, активнее всего пандемию игнорировали коммунисты, которые после окончания выборов даже умудрились созвать митинг в центре Москвы, закрывая глаза на коронавирусные ограничения. Впрочем, встать под алые знамена 25 сентября согласились лишь несколько сотен человек.

«Этот фактор никак не зависел от политического администрирования, — оценивает сентябрьский кейс директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. — С точки зрения управления процессом политической кампании этот фактор был разыгран очень грамотно. Те, кто считал, что ковидная повестка сыграет в негатив, просчитались».

Невские Новости / Виктор Сухоруков

Внешние границы

О внешнеполитической повестке этого года можно говорить долго, поэтому есть смысл сфокусироваться исключительно на приграничных государствах. Здесь Москва играла на контрастах: с одной стороны, укрепление отношений с Белоруссией и постоянные дружеские визиты президента Александра Лукашенко в Россию, с другой – ухудшение отношений с Украиной, голословные обвинения в «подготовке вторжения» и тщетные попытки российских властей наладить контакт с Киевом.

С последним вышло тяжелее всего. В ходе вышеупомянутой пресс-конференции Владимир Путин простым языком объяснил, почему Украина не торопится принимать помощь от РФ вопреки желанию населения:

«Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством [Украины] с учетом того, что они делают? Практически невозможно. <…> Президент [Украины Владимир] Зеленский пришел к власти и <…> попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков"».

facebook.com / Пресс-служба президента Украины

Городские «отличники»

Отдельно стоит отметить успехи федерального центра в поддержке контактов с регионами. Областные, республиканские и городские управленцы в течение года сами выстраивали антикоронавирусную стратегию, не забывая при этом заниматься насущными вопросами вверенной им вотчины.

К примеру, в Москве не так давно открыли сразу 10 новых станций метро. В торжественном запуске линии по видеосвязи принимал участие Владимир Путин. Также отличился Нижний Новгород, в августе грандиозно отпраздновавший свой 800-й день рождения. По поручению местных властей к празднику был отреставрирован практически весь исторический центр города.

На фоне «отличников» под конец года выделялся лишь один Санкт-Петербург. В Северную столицу, в отличие от остальной России, зима пришла «неожиданно», не дав коммунальщикам и губернатору Александру Беглову хорошенько подготовиться к битве со снежной стихией. Уже несколько недель град Петра встречает туристов и радует своих жителей многометровыми сугробами, падающими на головы сосульками и ежедневными 10-балльными заторами на дорогах.