Береги гражданство смолоду. Путин предложил лишать бандитов и экстремистов паспорта РФ

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента законопроект, расширяющий как возможности для получения российского гражданства, так и риски для его лишения. В документе называются конкретные статьи УК РФ, из-за которых можно потерять заветный паспорт.

Теперь российское подданство могут «отобрать» за терроризм, включая призывы к нему и оправдания террористических действий, захват заложников, организацию ОПГ или незаконного вооруженного формирования, бандитизм, угон общественного транспорта, организацию массовых беспорядков, шпионаж, призывы к свержению власти.

Также из граждан могут «выписать» за создание экстремистского сообщества или финансирование экстремистских организаций, незаконный оборот и контрабанду наркотиков, диверсию, а также разглашение государственной тайны.

Новоприбывшим на заметку

Таким образом, в случае принятия закона среди первых лишенных гражданства могут оказаться публичные персоны — например, блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», полагает политтехнолог Дмитрий Фетисов. Летом штабы Навального1 и так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК2) суд признал экстремистскими организациями.

«Кто станет первым человеком, которого лишат гражданства по новому закону, который президент внес в ГД [Госдуму]? Рискну предположить, что Навальный. И это был бы интересный ответ Западу. Человек, которого государство обвиняет в тяжких преступлениях против госстроя, не мучается в тюрьме, а отпущен на свободу», — заявил Фетисов в Telegram.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Примечательно, что вопреки предположению Фетисова законопроект предусматривает лишение паспорта за преступление только в том случае, если осужденный был принят в гражданство, а не обладал им с рождения — в последнем случае оно является неотчуждаемым. Однако не исключено, что после обсуждения депутатами и сенаторами в документ внесут дополнительные правки.

«Гражданство Российской Федерации прекращается, <…> если гражданин приобрел его в результате приема в гражданство Российской Федерации и совершил хотя бы одно из преступлений», — сказано в тексте законопроекта.

Согласно Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН в 1948 году, никто не может быть произвольно лишен собственного гражданства. В свое время СССР документ не поддержал — например, у диссидентов могли законно отбирать советские паспорта. Нынешний президентский законопроект такой «гражданской казни» коренных россиян не предполагает.

Практика имеется

С начала 2020 года по май 2021-го почти 280 тысяч человек, родившихся в других странах, но получивших российский паспорт, лишились гражданства РФ. Как правило, процедура происходила по трем причинам: предоставление заведомо ложных сведений в МВД, терроризм и «осуществление деятельности, угрожающей основам конституционного строя».

В 2014 году журналист Олег Лурье предложил подумать над лишением российского гражданства участниц группы «Pussy Riot»: одна из них после амнистии понадеялась на усиление западных санкций против России из-за воссоединения Крыма с РФ. Тем не менее, законом подобные манипуляции не предусмотрены.

wikipedia.org / Denis Bochkarev / CC BY-SA 3.0

Летом 2020 года СМИ писали о резонансном деле уроженца Украинской ССР Алексея Новикова, проживающего на территории РФ с 1987 года, но отказавшегося от советского паспорта только в 2005 году. Из-за попытки вступить в ИГ3 (террористическая организация, запрещенная в России) украинец был осужден, а после освобождения суд лишил его российского гражданства и потребовал уехать по месту рождения.

Ранее «Политика Сегодня» подробно описывала, как устроены запрещенные в России секты «граждан СССР», у участников которых по сей день нет российских паспортов. Подробнее — в нашем расследовании.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

3 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации