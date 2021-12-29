Злоумышленники придумали способ кражи денег у россиян в канун Нового года

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» выявила алгоритмы мошеннических схем, замаскированных под предновогодние розыгрыши денег.

Злоумышленники предлагают жертвам пройти небольшой опрос, который должен помочь выявить качество обслуживания. После этого предполагается подарок от одного из крупных российских ритейлеров.

«Для того чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мошенники предлагают выиграть от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Специалисты «Лаборатории Касперского» порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее стало известно, что мошенники начали оформлять на россиян кредиты через сервис «Госуслуги». Злоумышленники заполучили копии документов некоторых пользователей.