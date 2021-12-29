В Госдуме предложили поощрять россиян, которые сообщают о взятках

Российский парламентарий, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев поддержал поступок пензенского вице-губернатора, который оказался от взятки.

Депутат заявил, что случившееся стало доказательством процесса выздоровления системы, пишет телеканал «360». Он предложил награждать не только чиновников, но и простых россиян, которые заявили о коррупции, если у них просили деньги.

«Это говорит о том, что идет правильный процесс выздоровления системы внутри себя. Моя принципиальная позиция заключается еще и в том, что претенденты на такие должности должны проходить еще и психологические тесты на устойчивость к взяткам», — отметил Хамзаев.

Он считает, что чиновники должны сделать выводы после того количество наказаний в отношении их коллег, которых поймали на взятки, однако и система поощрений имеет место. Хамзаев также оценил действия Федотова, которые после награждения отправил свою премию на благотворительность.