«Русский в любых условиях выживает»: шоумен Стас Барецкий оценил образы героев боевика «Гранит»

Боевик «Гранит» от создателей фильмов «Турист» и «Солнцепек» напомнит западным странам, которые в последнее время активно проводят антироссийскую политику, что дразнить «русского медведя» не стоит. К такому мнению пришел шоумен Станислав Барецкий после выхода новой отечественной киноленты на экраны.

Напомним, премьера «Гранита» состоялась 28 декабря на телеканале НТВ. Фильм основан на реальных событиях двухлетней давности в Мозамбике на юго-востоке Африки, когда террористы ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались захватить одну из провинций. Боевики уничтожали все на своем пути, сжигали дома и убивали невинных людей в преддверии президентских выборов.

кадр из фильма «Гранит» /

На зов властей Мозамбика о помощи откликнулись в России. В страну отправили небольшую группу инструкторов, которые сумели натренировать африканских солдат, чтобы те смогли противостоять террористам. Эта история вдохновила режиссера и сценариста на создание яркого экшена.

«То, что наши — профессионалы, сомнений нет. И потом, русские обладают таким качеством — выживать везде и в любых условиях. Допустим, те же арабы, которые тоже воины, но они не переносят холода и по вере нужно молиться постоянно, а русский в любых условиях выживает, в любых окопах. Я правда считаю русских самыми сильными воинами и стратегами», – поделился Барецкий.

Ранее замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что фильм «Гранит» понравится всем, кто любит кино со смыслом.