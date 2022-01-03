Любовный многоугольник. Как третья жена Мао Цзэдуна оказалась в советской психбольнице

Хэ Цзычжэнь третья жена китайского революционера Мао Цзэдуна, несмотря на общие интересы и общих детей, провела восемь лет в психиатрической больнице в СССР. Но почему основателю КНР понадобилось избавиться от супруги таким образом?

Уточним, что Хэ Цзычжэнь занялась политической борьбой еще в 16 лет. Тогда в 1926 году она основала в своем уезде женский союз. Однако уже через несколько месяцев ей пришлось уйти в горы со своим братом, чтобы продолжить партизанскую борьбу с Гоминьданом.

Именно там юная революционерка познакомилась с Мао, когда он был женат второй раз. Активная и бесстрашная в революции девушка очаровала будущего председателя, который перестал обращать внимание на «предрассудки».

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После этого Хэ Цзычжэнь стала не просто супругой Мао, но и его ближайшей соратницей. Именно с ней кормчий провел самые трудные годы своей жизни. Они вместе участвовали в «Великом походе» китайских коммунистов из южного Китая через труднодоступные горные районы в округ Шаньси, преодолев, таким образом, плечом к плечу восемь тысяч километров. В это время Цзычжэнь даже родила от Мао пятерых детей. Двое из них умерли, а остальные были отданы на воспитание в незнакомые крестьянские семьи.

Однако пережитые трудности не смогли удержать Мао вместе с его избранницей. Кормчий затеял небольшую интрижку с актрисой Лили У. Также ситуацию подогревали слухи о его связи с американской журналисткой Агнесс Смэдди. Кроме того, скитания повлияли на неустойчивую психику Хэ Цзычжэнь, которая могла легко выстрелить в человека, она всерьез намеревалась избавиться от конкуренток.

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Такое положение дел не нравилось Мао, и он решил прогнать всех троих. Так третья жена была выслана в Советский союз. Из восьми лет, проведенных в СССР, четыре она пролежала в больнице. Российский синолог Юрий Галенович считает, что в этом деле особую роль сыграл Сталин: якобы вождь страны советов держал Цзычжэнь взаперти по договоренности с Мао Цзэдуном, чтобы она не мешала наслаждаться обществом четвертой супруги.