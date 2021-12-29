Пользователи «ВКонтакте» назвали самые смешные мемы уходящего года

Социальная сеть ВКонтакте и энциклопедия мемов Memepedia опубликовали рейтинг главных мемов 2021 года, по мнению пользователей.

Победил в голосовании кот Бендер из Австралии. На видео питомец настойчиво мяукает и смотрит в камеру. Юзеры выбрали его в специальном мини-приложении «Битва мемов».

Вторую строчку в рейтинге популярности занял мем «Вы продоете рыбов?». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Между котами и продавцами происходит выдуманный диалог. Ситуация оказалась универсальной и быстро стала шаблоном для шуток на разные темы, пишет «Лента.ru».

Тройку лидеров замыкает цитата из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» с названием «А ловко ты это придумал». Эта фраза на смешных картинках помогает одновременно описать и хитрые идеи, и нелепые ситуации.

Интернет-мем – это медиаобъект, который, как правило, несет в себе ироническую информацию, спонтанно приобретает популярность и является поводом для шуток.