Читатели американской газеты The Wall Street Journal озвучили печальный прогноз для США и НАТО из-за противостояния с Россией.

Американцы отметили, что поведение НАТО лишь отталкивает Россию от стран Запада, а Альянс обвиняет Москву в напряжении в Европе. Россия же разоблачила планы НАТО распространиться на восток.

«Все новые расширения НАТО — просто источники войны. Вместо того, чтобы сдерживать войну, Альянс ее провоцирует. Вот к чему приводит политика самодовольства», — высказался один из читателей.

«Так не должно было быть. Годы агрессивной натовской риторики и безрассудного накопления сил у российских границ толкнули Россию в объятия Китая», — написал другой комментатор.

Некоторые американцы признали, что НАТО нужно было распустить еще в 1991 году, когда распался СССР, так как организация продолжает разжигать беспорядки и войны.

«Запад, включая США, все еще может выстроить конструктивные отношения с Россией. Но нам надо принимать Россию, какая она есть. В конце концов, надо понять: мы хотим, чтобы Путин был в нашей "палатке" и бросал камни в других или был снаружи и бросал их в нас», — заключили читатели.

Ранее в Кремле обратили внимание на попытку НАТО постепенно подмять под себя Украину. Москва отметила, что заявления коллективного Запада о якобы «военной угрозе» для Киева со стороны РФ не соответствуют действительности.