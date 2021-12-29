С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Джокович, Рублев и Донской снялись с ATP Cup в Австралии

Спорт
Джокович, Рублев и Донской снялись с ATP Cup в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович, а также российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев пропустят ATP Cup, сообщает пресс-служба турнира. 

Сборную России на соревнованиях представят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Соперниками россиян на турнире будет французская команда, которая заменила в группе B Австрию.

Ранее сообщалось, что медицинская комиссия отказала сербу Джоковичу в медицинском отводе от вакцинации против COVID-19, которая являлась необходимым критерием для участия в турнире.

#теннис #андрей рублев #Новак Джокович #Аслан Карацев