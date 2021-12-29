Депутат Шхагошев указал главе евродипломатии Боррелю на готовность РФ к диалогу после слов о НАТО

Слова главы дипломатии Евросоюза о стремлении Москвы вести переговоры по расширению НАТО и сохранности без Брюсселя несерьезны, уверен член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Недавно европейский дипломат раскритиковал условия России по отказу Альянса от продвижения на восток. Также он заявил об абсурдности якобы желания Москвы вести переговоры по этому вопросу без ЕС. По словам российского депутата, страна всегда готова к диалогу с Брюсселем.

«Боррель ведет себя здесь как политик абсолютно несерьезный, ненадежный... Всегда, когда мы разговаривали с ЕС о всех аспектах безопасности, они опирались на НАТО и на США, отсылали к ним. Чего они сейчас хотят?» — поинтересовался Шхагошев.

Ранее евродипломат вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвали условия для проведения переговоров с Россией по гарантиям безопасности НАТО, передает телеканал «360». Диалог должен проходить в координации при участии ЕС, подчеркнули они.