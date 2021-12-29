Почти треть избирателей в США считают нелегитимной победу Байдена на выборах

Почти треть избирателей в США сочли победу президента Джо Байдена на выборах главы государства нелегитимной. Об этом говорится в опросе Массачусетского университета в Амхерсте.

Около 33% американских избирателей придерживаются мнения о нелегитимной победе действующего президента. По данным исследования, 11% респондентов считают «возможно нелегитимным» результат выборов. Еще 22% назвали его «однозначно нелегитимным».

«Неудивительно, что 7 из 10 республиканцев, консерваторов и избирателей Трампа относятся к результатам выборов 2020 года со скептицизмом, если не с откровенным недоверием», — отметили ученые.

Исследование проводилось с 14 по 20 декабря. В опросе приняли участие 1000 человек. Погрешность составила 3,1 процента.