Экс-президент Молдавии Додон признан подозреваемым по делу о хищении крупной суммы денег

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что стал подозреваемым по делу о хищении 12 миллионов долларов.

Соответствующее заявление он сделал после того, как посетил генеральную прокуратуру страны для дачи показаний. В пресс-службе правоохранительного органа сообщили, что речь идет о деле компании Energocom.

Стоит отметить, что Додон известен своей резкой позицией по отношению к нынешнему президенту страны Майе Санду. Он неоднократно обвинял ее в сложившемся в Молдавии кризисе. По его словам, в этом ей активно потакают западные государства.