Бывший спецназовец и шоумен Барецкий поставил «Гранит» в список обязательных для просмотра фильмов

28 декабря на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Гранит». Это боевик по мотивам реальных событий 2019 года в Мозамбике. Тогда российские инструкторы помогли африканским военнослужащим остановить захват южной провинции Кабу-Делгаду террористами ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Сюжетная линия строится на истории маленького мальчика Жозе, который остался сиротой после нападения боевиков и попал к ним в плен. В то же время в Мозамбик приезжает небольшая группа инструкторов из России, которая должна обучить местных солдат бороться с террористами, которые ввели страну в хаос: сжигали и грабили дома, убивали мирных жителей. Главный герой с позывным «Гранит» рискует жизнью, чтобы спасти невинных людей.

Такие киноленты помогают формировать у молодежи правильное восприятие образа героя, убежден шоумен Стас Барецкий. В беседе с «Политикой Сегодня» он рассказал, что уже поставил «Гранит» в список фильмов, обязательных к просмотру.

«Я знаю об этом не понаслышке, потому что я служил в ВДВ и сам ездил в горячие точки, то есть был в Африке в молодости. Я с удовольствием посмотрю этот фильм, уже много смотрел подобных фильмов. Мне будет интересна техническая составляющая, то есть сама история. Как человек, служивший в спецвойсках, я говорю, что много знаю про это. Поэтому этих людей нужно чествовать, они бьются за свои семьи», – поделился Барецкий.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Шоумен посетовал, что у современной молодежи «сбиты ориентиры», они считают лидерами мнений эпатажных персонажей, например, певца Алишера Моргенштерна или блогера Юрия Хованского, который сейчас ожидает суда в СИЗО по делу об оправдании терроризма.

«Я считаю, что такие фильмы нужны. Создатели фильма пытаются переломить ситуацию и это правильно. Потому что герои должны быть нормальными, а не каким-то бандюганами и проститутками. Нормальные герои - обычные ребята, которые, выполнив спецоперацию, возвращаются к своей семье на родину», – считает собеседник «ПС».

Переломить ситуацию, по мнению Барецкого, поможет лишь захватывающий сюжет и отражение реальной жизни в фильмах. Именно этим и может похвастать новый российский боевик «Гранит».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации