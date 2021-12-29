Спикер парламента Татарстана объявил о готовности рассмотреть переименование поста президента

Татарстанский госсовет изучит поправку о смене названия должности президента республики, заявил спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин.

Недавно Госдума приняла закон о публичной власти в России. Документ запрещает руководителям регионов именоваться президентами, поправки в законодательство субъектов должны внести до 2023 года. Госсовет Татарстана готов рассмотреть изменения о переименовании. Их будут изучать в рамках единого пакета поправок, отметил спикер парламента.

«Норма Конституции (Татарстана. — Прим. ред.) по высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации будет в пакете (поправок. — Прим. ред.). Она не будет вынесена в отдельный законопроект», — пояснил Мухаметшин журналистам.

Принятый в ГД закон также предполагает изменения в системе назначения губернаторов, передает телеканал «360». Теперь они могут избираться на пост более двух раз подряд.