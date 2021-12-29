Экс-сотрудник SpaceX заявил, что биткоин создал Илон Маск

Бывший разработчик программного обеспечения американской компании SpaceX Сахил Гупта назвал инженера и бизнесмена Илона Маска создателем криптовалюты биткоин.

В своем блоге Гупта рассказал, как в 2017 году разговаривал с представителем главы компании Сэмом Теллером о работе и задал прямой вопрос, является ли Маск создателем биткоина. Около 15 секунд Теллер молчал, а затем произнес лаконичную фразу

«Ну, что я могу сказать», — эти слова Гупта расценил как положительный ответ.

В доказательство разработчик опубликовал скриншот переписки, в которой договаривался с Теллером о телефонном звонке. Он заметил, что у Маска были для создания биткоина и ресурсы, и знания, и мотивация.

В своем недавнем интервью Лексу Фридману сам Маск опроверг слухи о том, что именно он является создателем криптовалюты и скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото, которому приписывают изобретение биткоина.