Пророчество российского президента Владимира Путина о судьбе Соединенных Штатов начало сбываться. Соответствующим мнением поделились авторы китайского издания iNews.

По словам журналистов, Соединенные Штаты уже находятся на пороге дефолта. Рейтинг американского лидера Джо Байдена оставляет желать лучшего, отметили в статье. Очевидно, что зловещее пророчество Путина о будущем США начало сбываться, подчеркнули китайские аналитики. «ПолитРоссия» перевела статью специально для своих читателей.

Российский глава государства во время своего выступления на ПМЭФ-2021 призвал США опасаться самих же себя, а не Российской Федерации или Китайской Народной Республики. Обозреватели указали, что Путин также увидел схожесть позиции Вашингтона с поздним Советским Союзом не только в безусловном могуществе, но и в высокомерии. Президент РФ предрек американскому государству, не замечающему своих внутренних проблем, крах и развал, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не исключил возможности беседы с российским коллегой Владимиром Путиным в январе. Об этом рассказал журналистский пул Белого дома.