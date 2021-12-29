Советник главы офиса Зеленского счел политтехнологическим приемом идею о выборах в Раду

Досрочное голосование в Верховную раду Украины не имеет под собой оснований, уверен советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Соответствующие инициативы являются лишь «политтехнологическим приемом», убежден он.

Недавно с таким предложением выступил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко. Депутат счел, что парламент «не состоялся» и заявил о готовности части его членов сложить мандаты для организации досрочных выборов. Подоляк раскритиковал заявление и назвал его «чисто политтехнологическим приемом».

«Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента — это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу — не без проблем, но в целом эффективно», — подчеркнул советник в комментарии изданию «РБК-Украина».

Ранее депутат Рады Илья Кива предложил создать союзное государство России и Украины, передает телеканал «360». Парламентарий подчеркнул, что близкие народы должны объединиться для противостояния Западу.