РЭО профинансировал пять проектов по переработке отходов в 2021 году

Российский экологический оператор (РЭО) рассказал об успехах мусорной реформы в 2021 году. Компания профинансировала пять проектов на сумму более шести миллиардов рублей.

Речь идет о компаниях «ЭкоРесурс-Поволжье» в Самарской области, ООО «Регион-Комфорт» в Тульской области и заводах ООО «Комбинат», «Вторпласт-Эколайн» и КПО «Нева» в Подмосковье, передает телеканал «360».

Также специалисты РЭО разработали электронную модель федеральной схемы обращения с отходами. В ней отображены все предприятия обращения с отходами: строящиеся, перспективные и уже действующие.

Мусорные инвестпроекты до одного миллиарда рублей смогут в упрощенном порядке получить поддержку от Российского экологического оператора. Соответствующее постановление об изменениях в Устав ППК РЭО подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.