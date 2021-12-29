Прорывы труб в Петербурге стали ежедневными с начала декабря

Количество коммунальных аварий в Санкт-Петербурге увеличилось с наступлением холодов. Согласно статистике, в декабре в Северной столице было зафиксировано более 40 случаев прорывов труб.

Очередная коммунальная авария произошла на Загородной улице в Колпино. Прорыв трубы с кипятком стал 41-м за декабрь. Как сообщает издание «Невские Новости», коммунальные аварии в Петербурге в декабре случались практически ежедневно. Так, случаи прорыва труб были зафиксированы на Коломяжском проспекте, улице Достоевского, улице Комиссара Смирнова, проспекте Ветеранов, Замшиной улице, Ленинском проспекте и других улицах города. При этом на некоторых проспектах и улицах аварии происходили неоднократно.

Лопающиеся трубы вошли в перечень ежедневных происшествий с началом заморозков и пришествием циклона «Квинтинус». В результате коммунальных аварий горожане были вынуждены мерзнуть в своих квартирах из-за неработающего отопления. Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что город готов к наступлению зимы, однако сложившаяся ситуация свидетельствует об обратном.