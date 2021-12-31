«Потницы, эритразмы и нагноения». Как советские военнослужащие выживали во Вьетнаме

Советские военные специалисты во Вьетнаме в подавляющем большинстве находились на боевых позиция в одних трусах. Такое заявление сделал полковник в отставке Рудольф Иванов, воевавший в составе войск ПВО в 60-х годах.

Он вспоминал как летом в юго-восточной республике температура поднималась до +30 градусов, а в боевых машинах до +65. В ходе службы Иванов даже заболел воспалением легких, когда вылез из кабины на свежий воздух. Это произошло из-за резкого перепада температур.

Научный сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории психофизиологии и коррекции при КГБ СССР Марина Поляченко отметила, что для советских военнослужащих климат Вьетнама был очень влажным. Также они не обладали иммунитетом против местных паразитов и заболеваний, «привычных» для вьетнамцев.

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Кроме того, полковник медицинской службы Евгений Назаренко в своем докладе уточнил, что высокая температура и 100-процентная влажность вьетнамского климата способствовали возникновению ряда кожных заболеваний — потницы, эритразмы и нагноения стали извечными спутниками советских солдат во Вьетнаме. Более того, оказалось, что даже небольшие ссадины и раны в таких условиях долго не заживают.

Ранее стало известно, что МЧС России отправило 100 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» во Вьетнам. Партия медикаментов доставлена рамках гуманитарной помощи населению дружественной страны.