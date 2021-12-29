Московский городской суд ликвидировал международный «Мемориал»

Мосгорсуд принял решение о ликвидации международной общественной организации «Мемориал» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Верховный суд России 28 декабря 2021 года принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» по иску Генеральной прокуратуры. В ходе прения сторон представители Минюста и Роскомнадзора поддержали надзорное ведомство. Они считают, что доказательства, которые были предоставлены в дворце правосудия, подтверждают обоснованность иска.