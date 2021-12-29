Бывший главный тренер «Зенита» Станислав Завидонов скончался на 88-м году жизни

Экс-тренер и вице-президент футбольного клуба «Зенит» Станислав Завидонов умер в возрасте 87 лет.

Карьера Завидонова началась в середине 50-х в «Трудовых резервах». С 1957 по 1966 годы он играл за «Зенит». Полузащитник провел 254 матча, в которых им было забито 32 гола. Спортсмен постоянно вызывался в Олимпийскую сборную СССР и сыграл за нее три матча.

Футболист был признан сильнейшим центральным полузащитником страны в 1962 году. Станислав Петрович также работал тренером. В конце 80-х он 1,5 года возглавлял «Зенит», а следующие два года был вице-президентом этого же футбольного клуба.