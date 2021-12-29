Власти Кызыла запретили продажу алкоголя в период новогодних праздников

Мэрия города Кызыл, расположенного в Республике Тыва, введет запрет на продажу алкоголя в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Данное решение местные власти приняли в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни местных жителей. Запрет на продажу спиртных напитков будет действовать с 31 декабря по 9 января.

«Мэрия города Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города», — говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа.