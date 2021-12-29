Ломаченко и Шовковский вошли в президентский рейтинг на Украине среди не политиков

Центр экономических и политических исследований имени Разумкова подвел итоги опроса касательно выбора кандидатов на пост президента Украины среди людей, не являющихся политиками.

По имеющимся данным, возглавил рейтинг журналист Дмитрий Гордон (9% среди всех участников опроса или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого отдаст свой голос).

В список вошли бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (2% и 4% соответственно), а также экс-футболист, а ныне ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский (1% и 3%).

Напомним, шестым и действующим президентом Украины с мая 2019 года является Владимир Зеленский.