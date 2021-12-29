Fox: политика Байдена значительно ослабила позиции США на мировой арене

После победы Джо Байдена на президентских выборах он заявил, что «Америка вернулась», но в действительности позиции США крайне ослабли, говорится в материале издания Fox News.

Обозреватель уверен, что действия команды американского лидера привели к многочисленным ошибкам. Пока США теряют влияние и авторитет на международной арене, Россия и Китай планомерно наращивают свой потенциал.

Одним из самых главных провалов нынешнего состава Белого дома стал неорганизованный и резкий вывод американских войск с территории Афганистана. В результате такого решения движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) смогло беспрепятственно захватить Кабул. Этот шаг подвергся критике даже со стороны союзников.

Ранее политологи высказывали мнение, что выход США из Афганистана развязал России руки. Эксперты уверены, что Москва якобы почувствовала слабость Вашингтона.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации