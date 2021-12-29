Скончался бывший лидер Демократической партии США Гарри Рид

Экс-сенатор от Демократической партии США Гарри Рид умер на 83-м году жизни.

Об этом рассказал на своей странице в Twitter глава демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Он отметил, что Рид был для него лидером, наставником и одним из дорогих друзей.

Политик использовал свои бойцовские навыки для борьбы с теми, кто издевался над бедными и средним классом. Гарри Рид в 2004–2017 годы возглавлял демократов в сенате. Шумер отметил, что флаги Капитолия были приспущены после оглашения информации о смерти политика.