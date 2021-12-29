Политолог Сосновский: слова Лаврова разбирают на цитаты в Правительстве ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок все таки пришли к единому мнению насчет российского газопровода «Северный поток — 2». Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Сосновский.

По словам эксперта, министр иностранных дел Германии, скорее всего, «скрипя зубами», согласилась, что вопрос, касающийся газопровода «Северный поток — 2», не входит в ее юрисдикцию, так как является коммерческим. Таким образом Бербок была вынуждена идти на уступки, сделал неожиданное заявление журналист о том, как слова главы МИД РФ Сергея Лаврова повлияли на будущее «СП-2».

Сосновский также выразил уверенность, что заявление российского министра иностранных дел на данный момент внимательно разбирается по частям в Правительстве ФРГ.

«Сейчас они, видимо, разбирают на цитаты ответы Лаврова про "политическую камасутру". Конечно, они внимательно будут разбирать его слова о Шольце и Анналене Бербок. Лавров был очень политически корректен», — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что определенные немецкие политсилы продолжат мешать запуску газопровода. Они попытаются затянуть его сертификацию, считает Сосновский.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила со своим мнением насчет газопровода «Северный поток — 2». По словам министра, он играет геостратегическую роль.