Представитель МИД КНР Лицзянь заявил об активном развитии делового сотрудничества с Россией

Сотрудничество Китая с Россией активно развивается. Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, за 11 месяцев 2021 года объем товарооборота между Москвой и Пекином превысил 130 млрд долларов. Лицзянь подчеркнул, что КНР и РФ «имеют прочный фундамент и широкие перспективы сотрудничества». Таким мнением он поделился на брифинге 29 декабря.

«Китайские компании активно налаживают контакты с российскими партнерами. Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно развивается», — рассказал представитель МИД Китая.

Ранее сообщалось, что наиболее важными в настоящее время для Китая являются отношения с Россией. Соответствующие данные по итогам опроса общественного мнения опубликовала газета Global Times.