Соединенные Штаты по сути уклоняются от урегулирования конфронтации с Россией по вопросам безопасности, убеждены американские журналисты.

Украина и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы действий Москвы у границ государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что войска России перемещаются по ее собственной территории и никому не угрожают. Также в Москве обращали внимание, что Запад под предлогом волнения наращивает контингент НАТО у рубежей страны.

Журнал Newsweek указал на планы Вашингтона усилить влияние на Украине и исключил необходимость защиты национальных интересов США в этом регионе. Издание также разложило по полочкам сходство трагедии во Вьетнаме с этой ситуацией.

«По сути, США остались во Вьетнаме, чтобы продемонстрировать Советскому Союзу, что они решительно намерены не дать Советам осмелиться бросить вызов США. На самом деле, смерть 58 тысяч американцев и более 500 тысяч вьетнамцев, падение Сайгона в 1975 году, после которого не последовало никакого международного крестового похода, возглавляемого Советским Союзом, сделали Вьетнамскую войну бессмысленной и трагической», — высказал мнение эксперт по национальной безопасности и дипломатии Бенджамин Гилтнер.

Кроме того, Соединенные Штаты игнорируют возможности для разрешения напряженности с Россией в сфере безопасности, убеждены в прессе. Вашингтон не хочет налаживать с Москвой дипломатические контакты, а это сейчас важнее всего.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл принципы построения риторики Вашингтона в адрес Москвы, передает телеканал «360». Он предложил использовать «дипломатию и сдерживание» в диалоге с Россией.