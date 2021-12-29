Политолог Кедми уверен, что НАТО капитулирует перед требованиями России о безопасности

США и НАТО оказались не готовы к требованиям по безопасности России, считает израильский политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, окончательное решение проблемы произойдет быстро. Изначально Запад не хотел обсуждать эти вопросы, но в последнее время все чаще звучат призывы вернуться за стол переговоров. Кедми считает: таким образом США признали, что перегнули палку.

«Вопрос идет о капитуляции. Полной и абсолютной, или частичной – это будет зависеть от уступок каждой из сторон, насколько они будут приемлемы для российского руководства. Но то, что теперь совершенно ясно – США и НАТО уйдут со своих позиций», — уверен политолог.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Как отметил Кедми, еще недавно Запад противостоял России, но хитрый трюк президента РФ Владимира Путина о требованиях безопасности заставит их капитулировать.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет не просто препятствовать, а «положит заслон» расширению НАТО на восток. Российский дипломат подчеркнул, что РФ больше не может мириться с ситуацией, которая складывается у границ государства. Москва будет добиваться сокращения присутствия западных военных в районах, где после 1997 года наблюдается негативная динамика.