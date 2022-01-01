И стар и млад. Топ успешных и провальных губернаторов 2021 года

Под занавес года принято подводить итоги, составлять рейтинги, определять ранжиры. «Политика Сегодня» узнала мнение экспертов и готова представить топ губернаторов, которые вывели свои регионы к новым высотам или, напротив, не оправдали возлагавшихся на них надежд. Но у этого рейтинга есть особенность – список отличников и отстающих составлялся среди «молодых технократов» и старожилов.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев к числу наиболее успешных губернаторов ушедшего года отнес руководителей Белгородской, Челябинской, Калужской областей и Севастополя. «Негативных нет», – вынес свой вердикт эксперт. К молодым главам регионов у Матвейчева претензий тоже немного, в худшем случае они заступили в «среднюю зону».

Куда интереснее мнение политолога, который составил свою версию топа, однако при этом пожелал остаться анонимным. По его мнению, в данном случае это единственный способ не покривить душой и сказать правду:

«Успешные "технократы" – Глеб Никитин [губернатор Нижегородской области], Антон Алиханов [Калининградская область], Николай Любимов [Рязанская область]. Провальные – Андрей Чибис [Мурманская область], Алексей Цыденов [Республика Бурятия], Александр Бречалов [Удмуртская Республика]. Успешные "старички" – Рустам Минниханов [Татарстан], Сергей Собянин [Москва], Рамзан Кадыров [Чеченская Республика]. Провальные старожилы – Игорь Руденя [Тверская область], Алексей Островский [Смоленская область], Андрей Бочаров [Волгоградская область]. Это если брать в качестве критерия не только результаты выборов, но и социально-экономическую ситуацию в регионах».

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Так, к проблемам Тверской области, где царит бывший полицейский Игорь Руденя, относят запредельную убыль населения. По уровню смертности регион вырвался в «чемпионы» ЦФО и входит в тройку «лидеров» этого печального антирейтинга по всей стране. Уровень жизни оставляет желать лучшего, молодежь стремится уехать, медицина (особенно на селе), пребывает в упадке. А ведь речь идет об одном из самых центральных регионов России.

Смоленский губернатор Алексей Островский также подвергается критике за провал демографической политики, случаи коррупции в коридорах региональной власти, увеличение государственного долга области за время его правления, разрушение объектов культурного наследия. Говорят, не в восторге от своего губернатора и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Пресс-служба ЛДПР /

Волгоградский глава Андрей Бочаров допустил ситуацию, при которой «бичами» региона стали дефицит профессиональных управленцев, извечная нехватка бюджетных средств, умирающие или уже почившие промышленные предприятия, которые некогда составляли славу бывшего Сталинграда, резкое падение объемов жилищного строительства и другие неприятные для имиджа власти признаки.

И все же на носу праздник, не хочется о грустном. О позитивном топе новой волны высказалась глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, назвав наиболее ярких российских губернаторов:

«Калининградский управленец Антон Алиханов, наверное, один из самых открытых для людей губернаторов. Михаил Развозжаев, добившийся лидирующих позиций по коллективному иммунитету жителей Севастополя. Вячеслав Гладков [Белгородская область], который задал высокий темп процессам, направленным на социальное благополучие жителей региона, не сбавляет этот темп и после выборов. Айсен Николаев [Якутия], недавно прогремевший со столетней программой развития Якутии».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Обстоятельным мнением с нами поделилась политолог Алена Август, аргументировав свою позицию с выбором отличников и неудачников среди глав:

«По поводу провалов. Если честно, то ключевые решения по поводу будущего любого губернатора понятно, за каким человеком. Что касается успешности, то критерии тоже могут быть довольно разные. Но мы видим, что тот же Алиханов спокойно так, несмотря на все ситуации, идет вперед, к новым выборам. И, скорее всего, в его регионе все будет нормально».

Специалист считает, что в этом ключе можно отметить и белгородского губернатора Гладкова. На ее взгляд, при всех неоднозначных коммуникационных ситуациях региональный руководитель тем не менее уверенно движется к своей цели.

Среди так называемых технократов (потому что все они очень разные) Август отметила калужского губернатора Владислава Шапшу. Всегда сложно воплощать свое видение региона, где долгое время была одна и та же политическая конструкция. А у него, как ей кажется, все идет удачно с точки зрения интенсивного развития вверенной ему вотчины, привлечения новых инвесторов. Понятно, что близость к Москве решает многие проблемы, но известны и другие столичные «соседи», которые экономически менее успешны, отметила эксперт.

«Если говорить о нижней границе среди молодых губернаторов. Знает ли что-нибудь кто-то о тамбовском врио? Слышно ли нечто громкое о прекрасном Андрее Никитине в Новгородской области? Тоже как-то тихо. При всем том, что в области много всего происходит, но не сказать, что это было бы так же ярко, как на его предыдущей должности [руководителя Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов]», – рассуждает политолог.

novreg.ru / Правительство Новгородской области

Со старожилами определиться сложнее, и собеседник «ПС» объяснила, почему. Все-таки речь идет о людях со своими традициями, с собственным устройством каркаса региональной власти. Август привела в пример ростовского (Василий Голубев) и волгоградского глав, считая, что им довольно сложно вписываться в новые реалии. Все равно что делать вид, будто держишь смартфон, когда у тебя в руках телефон кнопочный. Вышеупомянутые губернаторы пытаются это делать, насколько возможно, но получается не всегда.

«Кроме того, у старожилов тот самый каркас власти не становится со временем прочнее, скорее наоборот – обрастает ненужными сюжетами в их окружении, – продолжила эксперт. – С течением лет, как у всех у нас, чисто по-человечески, глаз может замыливаться. А потом откуда-то берутся неожиданные аресты».

Алена Август не исключает, что у федерального центра, возможно, и есть намерение обновить весь губернаторский корпус. Но, к сожалению, даже Высшая школа губернаторов не торопится давать стране настолько бриллиантовые варианты, чтобы заполнить все необходимые пустоты. По крайней мере, пока.