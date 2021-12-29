Волочкова не соглашается идти на свидание за деньги из-за страха встретить маньяка

Балерина Анастасия Волочкова неоднократно заявляла, что многие мужчины мечтают о свидании с ней и даже готовы за это заплатить. Однако блондинка отказывается от подобных предложений из-за страха встретить маньяка.

Анастасия Волочкова призналась, что однажды ей предложили 20 тысяч долларов за ужин в номере отеля. Несмотря на заманчивое предложение, она не пошла на свидание с незнакомцем.

«Я сразу спросила имя и фамилию этого человека. На это мне ответили: "Я ему подгоняла на протяжении трех лет разных женщин". Это прекрасно, но я то здесь при чем? Я не знаю человека, может быть он страшный или маньяк какой-нибудь», — высказалась балерина в одном из шоу на телеканале НТВ.

Позже выяснилось, что приглашение оказалось провокацией журналистов. Тем временем, артистка убеждена, что за общение с ней многие представители сильного пола готовы отдать любые деньги.

По ее мнению, сумма в 20 тысяч долларов — копейки. Блондинка указала, что некоторые выкладывали и по 100 тысяч евро. Однако детали подобных встреч она раскрывать не стала.