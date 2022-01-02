Элемент мягкой силы. Фильм «Гранит» рушит западный образ «агрессивной России»

Боевик «Гранит», рассказывающий о роли российских инструкторов в борьбе с террористами в Мозамбике, является прекрасным ответом Западу на антироссийскую политику. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, России регулярно приходится отбиваться от нападок западных стран, которые всеми силами стараются демонизировать образ крупнейшей в мире державы. На этом фоне мало кто вспоминает о том, какую помощь оказывает РФ дружественным странам. Будь то дополнительные поставки газа в дрожащую от энергетического кризиса Европу или помощь африканским странам в борьбе с терроризмом.

кадр из фильма «Гранит» /

Именно поэтому значение таких отечественных фильмов как «Гранит» сложно переоценить, считает Шаповалов. Новая кинокартина стала воплощением «элемента мягкой силы» России, которой очень не хватает для борьбы с информационными атаками в современном мире.

«Наши оппоненты на Западе гонят негативную волну и формируют образ России, как страны-агрессора. Страны, которая чуть ли не изгой в современном мире — вот их задача, которая стоит за агрессией. В этом смысле формирование позитивного образа российских инструкторов — это очень важный элемент патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования мировоззренческой позиции и просвещение не только молодежи, но и широких масс российских граждан», – резюмировал политолог.

Напомним, премьера отечественного боевика «Гранит» состоялась 28 декабря на телеканале НТВ. Это история, основанная на реальных событиях 2019 года, когда населенные пункты Мозамбика подвергались атакам террористов ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) и власти страны обратились к России за помощью, чтобы в этих условиях организовать и провести президентские выборы. По сюжету один из российских инструкторов с позывным Гранит приехал для обучения местной армии в африканскую страну, которую террористы погрузили в хаос и беззаконие. Военный специалист рискует жизнью, чтобы спасти невинных людей в совершенно чужой стране.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации