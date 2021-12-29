Лучше «рядового Райана». Фильм «Гранит» поразил россиян больше голливудских блокбастеров

Новый фильм «Гранит», рассказывающий о работе российских инструкторов в странах Африки, продемонстрировал готовность отечественного кинематографа противостоять пресловутой киноиндустрии Голливуда, пытающейся захватить умы зрителей всего мира, считает адвокат и общественный деятель Янис Юкша.

Ранее на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Гранит» режиссера Дениса Нейманда, раскрывающего не самую освещенную сторону международных отношений России со странами Африки. По сюжету один из российских инструкторов, обучающий военных армии Судана, вынужден уехать в Мозамбик, где на фоне массовых преступлений террористических группировок разворачивается настоящая национальная драма. Традиционно, российский инструктор рискует жизнью, чтобы спасти невинных людей в совершенно чужой стране.

Юкша подчеркивает, что фильм «Гранит» должен правильно повлиять на молодежь нашей страны, искушенную голливудской классикой о героизме сугубо американских военных.

«Есть небезызвестный Голливуд, который часто определяет политику на многих территориях и среди огромного числа людей, населяющих нашу планету. Вдруг появляются у нас рядовые Райаны, благодаря которым, оказывается, и совершаются определенные победы, или Рембо, которые показывают якобы справедливую борьбу за демократию, только кто ее и когда видел. В США нет никакой демократии и быть не может», — отметил член-корреспондент РАЕН в беседе с корреспондентом «ПС», ознакомившись с новинкой накануне.

vk.com / ГРАНИТ

Ранее сообщалось, что музыку к фильму «Гранит» написал Сергей Шнуров. Новая военная драма дополнит вселенную фильма «Турист» общими героями и хронологией.