Стали известны тайные предсказания Ванги на 2022 год

В начале февраля 2022 года произойдет нечто ужасное. Такое предсказание Ванги в эфире шоу «На самом деле» передал Борис Кючуков, который навестил ее в 1993 году. Об этом сообщил портал StarHit.

«Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы», — зачитал Кючуков.

Мужчина уточнил, что под драконом болгарская провидица скорее всего подразумевала Китай.

«Ему покажут зубы. Другие страны будут пугать, но дракон гордо покажет клыки, и все будут жалеть, что на него наехали», — прокомментировал он.

Однако большинство участников шоу выразили скепсис таким выступлением. Общественный деятель движения «Стопхам» Оксана Митрофанова заявила, что ничего особенного не услышала. Она пояснила, что мир развивается, и это не удивительно, что в жизнь приходит множество новых технических устройств. Также активистка заверила, что в скором времени роботы будут задействованы повсеместно.

Ранее звезды шоу «Битва экстрасенсов» рассказали, что ждет Россию в 2022 году. Они спрогнозировали кадровые изменения в правительстве, улучшение благосостояния и стабильность.