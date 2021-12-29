Дефицит витамина В12 повышает риск инфаркта и болезни Альцгеймера

Недостаток витамина В12 может привести к негативным последствиям для здоровья. В частности, при дефиците вещества повышается риск сердечного приступа и болезни Альцгеймера.

Выявить проблемы с витамином В12 в организме можно по ряду симптомов. Прежде всего дефицит вещества проявляется хронической усталостью, нарушением концентрации внимания и забывчивостью. Также у человека могут возникнуть проблемы со сном, головокружение и слабость, рассказал турецкий доктор Осман Эрк.

Следует помнить, что человеческий организм не способен самостоятельно синтезировать микроэлемент. В связи с этим в рацион необходимо включать продукты с содержанием В12, в частности пищу животного происхождения. Недостаток витамина повышает риск инфаркта, инфекционных заболеваний и болезни Альцгеймера, пишет Sözcü.

Ирландские ученые нашли связь между дефицитом B12 и развитием депрессии у пожилых. Эксперты уверены, что с каждым годом число людей с нехваткой этого вещества лишь продолжает увеличиваться, сообщает телеканал «360».