Историк Шаповалов: Фильм «Гранит» для тех, кто любит кино со смыслом

28 декабря на телеканале НТВ состоялась премьера отечественного боевика «Гранит». Фильм, основанный на реальной истории, погружает зрителей в охваченную огнем, страхом и отчаянием страну Мозамбик. Жителей убивают и разоряют террористы. Местная армия не в силах им противостоять и терпит одно поражение за другим. На помощь приходят российские инструкторы во главе с бойцом по прозвищу Гранит.

Основой для сценария фильма стали события 2019 года, когда группа вооруженных боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России) напала на одну из деревень Мозамбика, истребляя местное население.

Фильм «Гранит» будет интересен всем, кто любит смотреть киноленты со смыслом, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, этот отечественный боевик отражает истинное предназначение искусства, которое заключается не столько в развлечении, сколько в просвещении.

«Это показ и подача объективной интерпретации тех или иных событий, это расширение кругозора, это знакомство зрителя с теми или иными важными событиями, которые происходят в России и за ее пределами. Это формирование важных элементов мировоззренческой позиции граждан России», - заметил политолог.

Он убежден,что россияне должны знать о подвигах современников, которые приносят мир и спокойствие в дома жителей стран-союзников.

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Ранее адвокат и общественный деятель Янис Юкша сравнил главного героя фильма «Гранит» с персонажами голливудских боевиков.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации