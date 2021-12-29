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Роналду назвал сбывшейся мечтой звание лучшего бомбардира от Globe Soccer Awards

Спорт
Роналду назвал сбывшейся мечтой звание лучшего бомбардира от Globe Soccer Awards

Форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду назвал сбывшейся мечтой звание лучшего бомбардира от Globe Soccer Awards, торжественная церемония которого прошла в Дубае. 

Португальский нападающий выразил надежду, что он в ближайшее время сможет посетить Дубай.

«Всегда красивый и чудесный Дубай с удивительной архитектурой и добрыми людьми. Горд тем, что меня признают год за годом на таком элегантном и престижном мероприятии, имеющем всемирное значение. Гала-концерт Dubai Globe Soccer Gala уже стал одним из важнейших спортивных событий в мире. Получить такую значимую награду лучшему бомбардиру всех времени — еще одна мечта. Спасибо, Дубай! Надеюсь, что скоро увидимся!» — написал Роналду на своей странице в Instagram.

В 2021 году 36-летний футболист отметился 46 забитыми мячами. Примечательно, что на счету польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского 69 голов.

#футбол #роналду #Globe Soccer Awards