Форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду назвал сбывшейся мечтой звание лучшего бомбардира от Globe Soccer Awards, торжественная церемония которого прошла в Дубае.

Португальский нападающий выразил надежду, что он в ближайшее время сможет посетить Дубай.

«Всегда красивый и чудесный Дубай с удивительной архитектурой и добрыми людьми. Горд тем, что меня признают год за годом на таком элегантном и престижном мероприятии, имеющем всемирное значение. Гала-концерт Dubai Globe Soccer Gala уже стал одним из важнейших спортивных событий в мире. Получить такую значимую награду лучшему бомбардиру всех времени — еще одна мечта. Спасибо, Дубай! Надеюсь, что скоро увидимся!» — написал Роналду на своей странице в Instagram.

В 2021 году 36-летний футболист отметился 46 забитыми мячами. Примечательно, что на счету польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского 69 голов.