Журналисты The Hill призвали США не провоцировать Путина

Президент России Владимир Путин перестал доверять коллективному Западу. Таким мнением поделились в американской газете The Hill.

Изначально российский глава государства хотел наладить отношения с западными странами и США, считают авторы статьи. Однако, когда Соединенные Штаты многократно продемонстрировали, что не собираются учитывать интересы России, они испортили о себе впечатление.

По словам авторов, США не следует провоцировать Путина. Они подчеркнули, что недоверие российского президента к странам Запада может обернуться для них неприятными последствиями. Таким образом при реальном «нападении» Москвы на Киев — Вашингтон и Североатлантический альянс не смогут ее сдержать, говорится в статье. В материале также напомнили о напряженном противостоянии между Советским Союзом и США в октябре 1962 года, когда последние перепугались явно не на шутку.

Что касается украинского кризиса, то Россия явно не желает эскалации, так как для нее это является крайне опасным маневром, отметили американские аналитики.

Ранее сообщалось, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности пройдут 10 января. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.