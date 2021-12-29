Законопроект «О гражданстве Российской Федерации» внесен в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, регулирующий выдачу гражданства страны.

Данный законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при предоставлении им российского гражданства. В первую очередь речь идет о лицах, являющихся гражданами бывшего СССР, их детьми или участниками программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством», — сообщается в пояснительной записке.

Таким образом, люди, способные органично включиться в систему позитивных социальных связей, могут стать гражданами России. Текст документа опубликован электронной базе Госдумы.